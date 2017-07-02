Из-за сильных морозов синоптики объявили оранжевый уровень опасности

В связи с сильными морозами в ночь с 7 на 8 февраля белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности. По их прогнозам, предстоящей ночью по северо-востоку Витебской и Могилевской областей температура воздуха понизится до минус 25-28 градусов.

В ближайшие дни морозную погоду в Беларуси принесет антициклон «Эрика». 8 февраля осадков не предвидится, лишь по юго-западу пройдет снег, возможна слабая метель. На дорогах будет скользко, ветер умеренный, по юго-западу порывистый. Температура воздуха завтра днем составит минус 9-15 градусов.

В четверг, 9 февраля, кратковременный снег пройдет по юго-западу, в остальных регионах будет без осадков. Температура воздуха минимальная ночью минус 9-16 градусов, по северо-востоку до минус 17-24, при прояснениях до минус 28. Днем ожидается от 7 до 16 градусов мороза.

С пятницы морозы начнут понемногу ослабевать.