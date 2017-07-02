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07. 02. 2017

В центре Минска приземлился военный вертолет - видео

Сегодня днем в парке Победы в Минске совершил посадку вертолет Ми-8. Это произошло в рамках совместной тренировки военных медиков и авиаторов ВВС и войск ПВО. Они отрабатывали действия при доставке пострадавшего в больницу с применением воздушного транспорта.

В Министерстве обороны отметили, что на земле «пострадавшего» встречал реанимобиль со специалистами 432-го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси, которые оперативно доставили его в приемное отделение.
 
«В рамках проводимых тренировок медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненых, изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших. Вместе с тем армейские летчики выполняют полеты над населенным пунктом и отрабатывают различные варианты посадки в городских кварталах, изучают возможные площадки приземления», - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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