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07. 02. 2017

В Ветке на сотрудника ГАИ напал браконьер, а его сын убегал с ружьем

В Ветке (Гомельская область) сотрудники ГАИ задержали троих браконьеров, один из которых напал на инспектора. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Получив информацию о незаконной охоте, работники Гомельской инспекции, ГАИ и ГУБОПиК отправились ждать браконьеров на въезде в город. Нарушителей поджидали три экипажа в разных точках. В четыре часа утра один из них остановил машину подозреваемых, в которой находилось расчехленное охотничье ружье и мясо. 
 
Во время задержания один из браконьеров напал на сотрудника ГАИ. В это время 19-летний сын нарушителя схватил оружие и бросился бежать. Его также поймали.  Сейчас они находятся в следственном изоляторе.
 
В лесу возле дороги Ветка-Светиловичи, откуда приехали нарушители, инспекторы природоохраны обнаружили место добычи косули. Дома у задержанных нашли мясо лося, а также три ружья. Возбуждено уголовное дело.
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