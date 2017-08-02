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08. 02. 2017

С 15 февраля в Беларуси ставка рефинансирования снизится до 16%‍

Национальный банк Беларуси принял решение об очередном изменении ставки рефинансирования, о чем уведомил в сообщении на своем сайте. С 15 февраля 2017 года она снизится с 17% до 16% годовых.

С этого же числа будут уменьшены ставки постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков - с 22% до 20% годовых. В пресс-службе финансового регулятора отметили, что эти решения были приняты  учетом замедления инфляционных процессов, а также с учетом анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса республики.
 
В предыдущий раз ставка рефинансирования менялась 18 января – с 18% до 17% годовых. При этом в Национальном банке Беларуси не исключают возможности дальнейшего снижения процентных ставок.
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