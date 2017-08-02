Минчанин угнал с СТО машину, совершил ДТП с пятью авто и скрылся

В Минске 23-летний парень, работая учеником на СТО, угнал переданный для ремонта Peugeot 206, чтобы покатать свою девушку. Однако свидание в машине не задалось: водитель совершил ДТП с участием четырех автомобилей и скрылся с места происшествия.

В Центральном РУВД Минска сообщили, что вечером 23-летний парень проник в кабинет директора СТО, похитил ключи от автомобиля Peugeot 206, который находился в ремонте, и поехал кататься по городу со своей возлюбленной. На угнанной машине парень попал в ДТП.

В милицию поступило сообщение, что водитель Peugeot 206 совершил ДТП и скрылся. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ нашли эту машину в технически неисправном состоянии. Кроме нее, в ДТП попали еще четыре автомобиля. Правоохранители установили, что владелец Peugeot передал машину для ремонта в одну из столичных СТО. А вскоре выяснилось, кто именно разъезжал на ней.

В отношении минчанина составили административные протоколы и возбудили уголовное дело по факту угона.