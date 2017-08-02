Портрет безработного белоруса: мужчина с дипломом ПТУ, уволенный по соглашению сторон

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о ситуации в сфере занятости и безработицы в Беларуси в 2016 году. На основании этих данных можно составить портрет среднестатистического безработного белоруса. Это мужчина в возрасте 31,5 года с общим средним или профессионально-техническим образованием, уволенный с предыдущего места работы по соглашению сторон.

В 2016 году в органы по труду, занятости и социальной защиты за содействием в трудоустройстве обратилось 239,2 тыс. человек, что на 4,6% меньше, чем в 2015 году. Из них 167,6 тыс. человек были зарегистрированы в качестве безработных.

С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2016 года, всего в трудоустройстве нуждалось 288,4 тыс. человек, в том числе 211 тыс. безработных. Работу нашли только 159,8 тыс. При этом за прошлый год уровень зарегистрированной безработицы упал с 1% до 0,8% экономически активного населения.

В Минтруда заявили, что спрос на рабочую силу повысился. «На конец 2016 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 36 тыс. вакансий, что составило 125,6% к аналогичному периоду 2015 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 48,5% от общего числа вакансий против 50,9% на конец 2015 года», - говорится в сообщении.

Всего на бирже труда было зарегистрировано 35,3 тыс. безработных - за 2016 год их количество уменьшилось на 18,5%. Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,5 до 1 безработного на одну вакансию.

По информации министерства, среди безработных больше всего было мужчин (23,3 тыс., или 66%), женщин – почти 12 тыс. (34%). При этом молодежи в возрасте от 16 до 29 лет насчитывалось 8,4 тыс., или 23,8%. Также большинство безработных - белорусы в возрасте 50-54 года (17,3%), меньше всего в возрасте 60 лет и старше (0,14%). Средний возраст безработного в 2016 году составил 31,5 года.

Что касается образования, большинство безработных окончило профессионально-технические учреждения (32,5%), далее идет общее среднее (29,9%), среднее специальное и высшее (14,3% и 14,2%), общее базовое образование у 9% человек, послевузовское – у 0,05%.

Средняя продолжительность безработицы у мужчин составила 4,2 месяца, у женщин – 4, у молодежи – 3. А средний период трудоустройства состаил 2,3 месяца для мужчин, 2,4 — для женщин и 1,8 — для молодежи.