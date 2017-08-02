В Минске проходит XXIV международная книжная ярмарка-выставка‍

В среду, 8 февраля, в выставочном центре «БелЭкспо» в Минске открылась XXIV международная книжная ярмарка-выставка, которая продлится по 12 февраля. В этом году в ней участвуют авторы и издатели из 31 стран: России, Казахстана, США, Кубы, Китая, Ирана, Великобритании, Германии, Польши, Израиля, Греции и др.

Почетным гостем международной выставки стало Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В Минск прибыли представители британских вузов, Библиотеки Франциска Скорины в Лондоне, писатели, журналисты и др.

А главной темой в этом году стало 500-летие белорусского книгопечатания и юбилеи классиков Янки Купалы и Якуба Коласа. По этому поводу 17:00 возле национального стенда пройдет литературно-художественная презентация. Сегодня там уже представили копию печатного станка Франциска Скорины, воссозданную мастером Владимиром Лиходедовым.

Всего на нынешней ярмарке-выставке запланировано около 300 мероприятий. Она открыта для посетителей с 10 до 19 часов, вход бесплатный.