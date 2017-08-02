МНС нашло 470 тысяч «тунеядцев», сбор уплатили меньше 10%

В Беларуси срок уплаты налога на финансирование госрасходов истекает 20 февраля 2017 года, а тунеядцы не спешат его платить. По данным на 7 февраля, сбор уплатили лишь 44,5 тыс. граждан, или меньше 10% от общего числа тех, кого обязали это сделать.

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Министерство по налогам и сборам направило 470 тыс. извещений на уплату «налога на тунеядство» за 2015 год. От уплаченных гражданами сборов в бюджет страны поступило более 13,4 млн рублей.

Налоговые органы в очередной раз предупреждают, что крайний срок уплаты сбора – 20 февраля. После этого к неплательщикам могут применить санкции в виде штрафа (2-4 базовые величины) или ареста до 15 суток с обязательным привлечением к общественным работам.