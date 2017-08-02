МВД: в 2016 году в Беларуси стали чаще расплачиваться сувенирными банкнотами

В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 988 случаев фальшивомонетничества, причем более чем в 500 случаях изымались поддельные доллары, в основном номиналом 100. Также злоумышленники часто подделывали российские рубли и евро. На треть увеличилось количество попыток расплатиться сувенирными банкнотами, сообщили 8 февраля в Министерстве внутренних дел.

Около 95% общего количества зарегистрированных в Беларуси фактов фальшивомонетничества приходится на иностранную валюту. Как правило, более 90% «липовых» банкнот изымаются в пунктах обмена валют банковских учреждений. В остальных случаях их находят сотрудниками подразделений БЭП.

По данным МВД, в 2016 году в Беларуси было зафиксировано более 500 фактов изъятия поддельных долларов США, 344 - российских рублей, 104 – евро. Популярностью у фальшивомонетчиков пользовались купюры в 5000 российских рублей и 50 евро.

«Как ни странно, с каждым годом растет количество случаев предъявления к расчету гражданами так называемых сувенирных банкнот, которые с обеих сторон воспроизводят изображения долларов США, российских рублей или евро. В 2016 году число таких фактов увеличилось на треть», - отметили в министерстве.

Также после проведенной деноминации в Беларуси участились случаи выявления поддельных белорусских денег. Если в первой половине 2016 года было возбуждено 8 уголовных дел по таким фактам, то во второй половине правоохранители пресекли 35 подобных преступлений. Первую поддельную банкноту нового образца обнаружили 14 июля 2016 года в одном из магазинов в Глубоком. Местный житель расплатился 20-рублевой фальшивкой за продукты и ушел, а продавец рассмотрела купюру внимательнее и забила тревогу.

За прошлый год правоохранители зарегистрировали 43 факта изъятия поддельных белорусских рублей. Чаще всего им попадалась купюра 10 рублей образца 2009 года.

Кроме того, в 2016 году 8 человек получили разные сроки лишения свободы за подделку денег. Самый суровый приговор вынес суд в Витебске в отношении 30-летнего фальшивомонетчика за сбыт поддельных 50-долларовых банкнот. Его приговорили к 10 годам колонии строго режима с конфискацией имущества.