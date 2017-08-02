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08. 02. 2017

Беларусь и Россия согласовали объемы поставок электроэнергии на 2017 год

Беларусь и Россия согласовали объемы поставок электроэнергии в 2017 году. Как сообщил 8 февраля замминистра энергетики Вадим Закревский, стороны договорились на импорт в Беларусь 2,5 млрд кВт.ч законтрактованной электроэнергии.

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«Плюс еще 1 миллиард киловатт-часов - это резерв. Проблемных вопросов здесь нет», - цитирует белорусского чиновника БелТА. Ежемесячный объем поставок будет корректироваться в зависимости от времени года и других факторов. 
 
Также Вадим Закревский прокомментировал возможность импорта электроэнергии из Украины. По его словам, техническая возможность для этого есть, но отсутствует договоренность о цене. «Если бы она была меньше, чем стоимость российской, то можно было бы импортировать из Украины», - заключил замминистра.
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