В Беларуси "тунеядцы" получат извещение на уплату сбора за 2016 год до 1 октября

Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует до 1 октября направить извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов, или так называемого «налога на тунеядство», за 2016 год. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

По его словам, до 1 октября 2017 года налоговые органы должны сформировать и направить извещения на уплату сбора тем, кто не принимал участие в финансировании госрасходов в прошлом году.

При этом Сергей Наливайко рассказал, с какими трудностями столкнулись сотрудники ИМНС при выявлении «тунеядцев». «Обеспечить полный автоматизированный сбор информации о плательщиках не представлялось возможным по причинам либо отсутствия в ряде госорганов или организаций автоматизированного учета сведений, либо неполной и недостоверной информации в имеющихся базах данных», - отметил министр.

Он рассказал, что при формировании базы плательщиков сбора МНС дополнительно обработало сведения 80 тыс. организаций. Также налоговики проработали с Минюстом вопрос получения электронных сведений об умерших гражданах, с Минздравом – о периоде временной нетрудоспособности, с Минобразования – об уточнении сведений об учащихся дневного отделения.

«Сейчас прорабатывается вопрос с Госпогранкомитетом о получении сведений о пересечении гражданами границы», - заключил глава МНС.

Источник: БелТА