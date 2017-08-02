Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2017, среда, 17:32
-11°C
Завтра -8°C
-11°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
08. 02. 2017

В Беларуси "тунеядцы" получат извещение на уплату сбора за 2016 год до 1 октября

Источник фото: Telegraf.by

Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует до 1 октября направить извещения на уплату сбора на финансирование государственных расходов, или так называемого «налога на тунеядство», за 2016 год. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

смотрите также МНС нашло 470 тысяч «тунеядцев», сбор уплатили меньше 10%
По его словам, до 1 октября 2017 года налоговые органы должны сформировать и направить извещения на уплату сбора тем, кто не принимал участие в финансировании госрасходов в прошлом году. 
 
При этом Сергей Наливайко рассказал, с какими трудностями столкнулись сотрудники ИМНС при выявлении «тунеядцев». «Обеспечить полный автоматизированный сбор информации о плательщиках не представлялось возможным по причинам либо отсутствия в ряде госорганов или организаций автоматизированного учета сведений, либо неполной и недостоверной информации в имеющихся базах данных», - отметил министр.
 
Он рассказал, что при формировании базы плательщиков сбора МНС дополнительно обработало сведения 80 тыс. организаций. Также налоговики проработали с Минюстом вопрос получения электронных сведений об умерших гражданах, с Минздравом – о периоде временной нетрудоспособности, с Минобразования – об уточнении сведений об учащихся дневного отделения. 
 
«Сейчас прорабатывается вопрос с Госпогранкомитетом о получении сведений о пересечении гражданами границы», - заключил глава МНС.

Источник: БелТА

Это Интересно
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.