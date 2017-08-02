В Брестской области три автобуса с пассажирами застряли в сугробах

В течение последних суток Брестскую область засыпало снегом. Сегодня в первой половине дня снежном плену оказались сразу три рейсовых автобуса в Столинском и Брестском районах. Об инцидентах сообщил гендиректор "Брестоблавтотранса" Ананий Хвостюк.

В Столинском районе в снежных заносах застряли два автобуса. Попытки водителей выехать из сугробов ни к чему не привели. Они смогли продолжить путь только после помощи работников МЧС. Аналогичные события развивались в Брестском районе.

Пассажирские автобусы застряли по дороге в отдаленные от трасс деревни. «Водителям помогли выбраться из заносов, и они продолжили движение», - цитирует Анания Хвостюка БелТА . По его словам, движение транспорта осуществлялось по расписанию, несмотря на непогоду.

Из-за обильных осадков на дороги Брестчины выехало более 100 единиц снегоуборочной техники. Сегодня утром в регионе был объявлен план «Погода». Сотрудники ГАИ сотрудничают с дорожными и коммунальными службами и принимают меры по предупреждению совершению ДТП.