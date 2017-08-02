В «Белавиа» отрицают, что в аэропорту Одессы самолет съехал с полосы в поле

Представители «Белавиа» опровергли информацию о том, что 7 февраля в аэропорту Одессы их самолет съехал со взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил один из пользователей Facebook. В авиакомпании заявили, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

написала одна из пассажирок. «Самолет Belavia, которым мы летели из Минска, съехал с полосы в поле из-за сильного обледенения. Колеса увязли в земле, и мы час прождали трап. Настолько скользко, что нас диспетчеры вели по трапу каждого за руку к автобусу. Уже в аэропорту. Никто не пострадал», -одна из пассажирок.

Кроме того, в комментариях под записью она сообщила, что в аэропорту Одессы на взлетно-посадочной полосе был лед «на сантиметр или два».

В «Белавиа» подтвердили, что вчера и сегодня там наблюдаются сложные погодные условия - ледяной дождь, температура воздуха ниже нуля. Однако это не помешало благополучной посадке самолета рейса Минск-Одесса. В пресс-службе компании отметили, что во время ухода со взлетно-посадочной полосы из-за сильного бокового ветра самолет двигался с помощью аэродромного буксира.

Пассажиров доставили в терминал на перронных автобусах получать багаж и проходить пограничный и таможенный контроль. Самолет отбуксировали на стоянку — там провели его наземное послеполетное техническое обслуживание.