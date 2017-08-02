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08. 02. 2017

В Беларуси расходы на питание в детсадах и школах повысили на 5%

В Беларуси нормы расходов на питание в учебных учреждениях повышены на 5%. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №95 от 3 февраля 2017 года, сообщили сегодня в пресс-службе правительства.

В соответствии с документом, денежные нормы расходов на питание в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования и в оздоровительных лагерях повышены на 5%. Это касается также питания участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.
 
В учреждениях дошкольного образования стоимость питания в зависимости от возраста ребенка и его пребывания составит от 41,14 до 77,44 руб. в месяц. В общеобразовательных школах питание учащегося будет стоить от 1,5 до 5,14 руб. в сутки. Точная сумма также зависит от возраста учащегося и времени его пребывания в школе.
 
Постановление №95 вступает в силу после опубликования.
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