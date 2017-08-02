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08. 02. 2017

В России обеспокоены резким ростом урожая лука в Беларуси

В Россельхознадзоре обеспокоены резким ростом объемов поставок растительной продукции из Беларуси. По информации ведомства, в прошлом году объем ввоза белорусского лука вырос в 32 раза, пекинской капусты – в 3,3 раза, моркови - в 2,6 раз, картофеля – в 2,2 раза, яблок и грибов – в 1,5 и 1,4 раза соответственно.

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Этот вопрос обсудили заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене и директор Главной госинспекции по семеноводству карантину и защите растений Александр Пискун. Переговоры прошли 7 февраля по инициативе российской стороны, пишет РИА "Новости".
 
Они договорились, что в феврале специалисты российского надзорного ведомства приедут в Беларусь и обследуют места хранения сельскохозяйственной продукции. Также белорусская сторона подготовит в ближайшее время официальный ответ для России.
 
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