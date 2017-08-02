В Беларуси за два дня из запаса призвали 1500 военнообязанных

За два дня, 6 и 7 февраля, в Беларуси из запаса на военную службу призвали около 1500 мужчин. Поставка мобилизационных ресурсов в соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующих в мероприятиях комплексной проверки боеготовности, продолжается. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны.

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9 февраля некоторым из них предстоит принять Военную присягу. Накануне понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады получил распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности. После ряда мероприятий батальон совершит марш в назначенный район и приступит к оборудованию переправы через Свислочь в интересах подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи на полигоне «Осиповичский».

«С утра 8 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получила истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО», - отметили в Минобороны.