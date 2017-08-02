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08. 02. 2017

Милиционеры нашли в лесу под Брестом боеприпасы времен ВОВ

В минувшую субботу, 4 февраля, в Брестском районе правоохранительные органы обнаружили в лесу боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На мины и гранаты, когда сотрудники 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД проводили оперативно-разыскные мероприятия недалеко от деревни Рогозно.

В лесном тайнике находилось 26 минометных мин калибра 50 мм, 11 мин калибра 82 мм и 6 ручных гранат М-34. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 изъяли боеприпасы и уничтожили. 
  • Регионы:
  • Брест
  • Предприятия и ведомства:
  • МВД
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