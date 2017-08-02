Лента RSS
Подписаться на ленту
08 февраля 2017, среда, 20:34
-11°C
Завтра -8°C
-11°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
08. 02. 2017

Брестские таможенники задержали француза с экстази и кокаином

Источник фото: ГТК

На белорусско-польской границе сотрудники Брестской таможни задержали французского наркокурьера, который пытался ввезти в Беларусь 198 таблеток экстази и 8,5 г кокаина. О пресечении международного канала поставки наркотиков и психотропов сообщили сегодня, 8 февраля, в Государственном таможенном комитете.

Иностранного гражданина, который ехал на автомобиле Nissan, задержали в пункте таможенного оформления «Варшавский мост».  При досмотре таможенники нашли в одежде водителя 198 таблеток синтетического наркотика МДМА (экстази) и пакетик, в котором было более 8,5 г кокаина.
 
 
Оказалось, что француз являлся курьером. Он поставлял наркотики и психотропные вещества для продажи в Беларуси. Во время оперативно-разыскных мероприятий в Минске задержали женщину – заказчицу партии наркотиков, которая и занималась их сбытом.
 
В отношении француза и белоруски возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение через границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, а также за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.