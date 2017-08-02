Брестские таможенники задержали француза с экстази и кокаином

На белорусско-польской границе сотрудники Брестской таможни задержали французского наркокурьера, который пытался ввезти в Беларусь 198 таблеток экстази и 8,5 г кокаина. О пресечении международного канала поставки наркотиков и психотропов сообщили сегодня, 8 февраля, в Государственном таможенном комитете.

Иностранного гражданина, который ехал на автомобиле Nissan, задержали в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». При досмотре таможенники нашли в одежде водителя 198 таблеток синтетического наркотика МДМА (экстази) и пакетик, в котором было более 8,5 г кокаина.

Оказалось, что француз являлся курьером. Он поставлял наркотики и психотропные вещества для продажи в Беларуси. Во время оперативно-разыскных мероприятий в Минске задержали женщину – заказчицу партии наркотиков, которая и занималась их сбытом.

В отношении француза и белоруски возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение через границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, а также за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.