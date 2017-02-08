Росссийский бизнесмен купит острова для возрождения империи Романовых

Российский бизнесмен и бывший парламентарий Антон Баков собирается купить три необитаемых острова в отдаленной тихоокеанской стране Кирибати, чтобы возродить империю Романовых и создать "альтернативную Россию", пишет The Telegraph.

Сообщается, что Баков намерен инвестировать 280 миллионов фунтов стерлингов и создать на острове сеть курортов.

Издание отмечает, что бизнесмен является убежденным монархистом, а потому он хочет, чтобы 64-летний немецкий принц Карл Эмих Лейнинген, очевидно являющийся прапраправнуком правившего в 19 веке русского императора Александра II, взошел на престол и восстановил русскую монархию, свергнутую в 1917 году.

По мнению Бакова, многие россияне, разочаровавшиеся в российском президенте Владимире Путине, поддерживают идею возрождения монархии.

Отмечается, что власти государства Кирибати серьезно рассматривают последнее предложение Бакова.

У этой страны неопределенное будущее, потому что ее острова постепенно уходят под воду, а сама она ищет новые источники дохода и места для переселения 107 тысяч своих граждан, чьи дома и источники существования оказались под угрозой.

Источник: korrespondent.net