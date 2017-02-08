De-Phazz выступят в Минске 8 марта

Этой весной с Международным женским днем прекрасную половину человечества приедет поздравить всемирно известная группа De-Phazz. Музыканты выступят на сцене клуба Prime Hall 8 Марта.
De-Phazz – немецкая лаунж-джаз группа, основанная в далеком 1997 году. Кто-то называет их музыкой для интеллектуалов, кто-то – для easy-listening («легкого» слушания). На это вокалистка группы Пэт Эплтон отвечает, что они сочетают в себе и то, и другое: «Музыка должна быть больше связана с эмоциями, сумеречными зонами, душой. Это вибрации для ваших мозга и живота. В первую очередь предназначение нашей музыки — заводить людей. Под нашу музыку можно запросто мыть посуду, убирать постель или мчаться куда-нибудь на машине, что-то писать, потому что она не напрягает. Кроме того, в ней можно найти и глубину. В этом, собственно, и состоит самая большая амбиция»
Группа именует себя «будущим джаза» (DEstination PHuture of jAZZ), однако их музыкальный стиль тяжело ограничить какими-то конкретными рамками, чего сами музыканты и не стремятся делать. Они черпают вдохновение повсюду, от латиноамериканских ритмов до трип-хопа, и с завидной регулярность пополняют свою дискографию.
В этот раз в качестве подарка на Международный женский день De-Phazz представят белорусским зрителям свой свежий альбом Prankster Bride. Пластинка является данью уважения женскому вокалу группы. При этом инструментальную составляющую тоже не оставили без внимания – над ней трудилось больше десятка(!) музыкантов, каждый из которых привнес свой уникальный вклад в звучание.
Грамотное смешение музыкальных стилей: интригующего джаза, расслабляющего чил-аута, ноток хауса, в купе с душевной атмосферой на концертах сделали De-Phazz одними из лучших лаунж-музыкантов современности. Их концерты не оставляю равнодушной публику по всему мира на протяжении вот уже более чем 20 лет.
Провести 8 марта в компании дорогих вам людей и чарующей музыки De-Phazz можно будет в клубе Prime Hall.
Билеты на сайте www.wonderlandevents.by
Телефон для справок +375 33 344 666 5
Билеты: 45 – 120 BYN
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-