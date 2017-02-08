Лукашенко: мы и так уже страна льготников, дальше некуда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что новые льготы для бизнеса в Беларуси вводиться будут избирательно. "Льготировать будем только то, что завтра даст результат. Мы и так уже страна льготников, дальше некуда", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что все льготы в государстве оплачиваются "из кармана нашего народа". "Кто-то в бюджет отдает деньги, а из бюджета мы поддерживаем", - сказал он.

"Если будет больше денег – будем больше помогать", - заключил президент Беларуси.

