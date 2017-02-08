Лента RSS
Подписаться на ленту
03 февраля 2017, пятница, 11:36
-3°C
Завтра -3°C
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,09
03. 02. 2017

Лукашенко: мы и так уже страна льготников, дальше некуда

Александр Лукашенко в парламенте Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что новые льготы для бизнеса в Беларуси вводиться будут избирательно. "Льготировать будем только то, что завтра даст результат. Мы и так уже страна льготников, дальше некуда", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что все льготы в государстве оплачиваются "из кармана нашего народа". "Кто-то в бюджет отдает деньги, а из бюджета мы поддерживаем", - сказал он.

"Если будет больше денег – будем больше помогать", - заключил президент Беларуси.
 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.