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03. 02. 2017

Лукашенко не считает Романчука "пятой колонной"

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко на "Большом разговоре с президентом" 3 февраля заявил, что не считает оппозиционного экономиста Ярослава Романчука представителем "пятой колонны".

Руководитель центра Мизеса задавал президенту вопрос про расходование государственных средств.

Отвечая на вопрос, Александр Лукашенко также сказал, что он "деревенский человек, вышел из деревни", и предположил, что Ярослав Романчук "тоже, навреное, из деревни". Глава государства также попросил не обижаться на его "деревенскую привычку" обращаться к собеседникам на "ты".

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Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
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