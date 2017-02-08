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03. 02. 2017

Лукашенко: чиновники в Беларуси нищие

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля в ходе "Большого разговора", что просто так повышения зарплат чиновникам в Беларуси не будет. "Вы знаете, госструктуры у нас нищие, госслужащие у нас нищие", - сказал глава государства.

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Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что зарплаты чиновникам будут повышаться только при условии сокращения их числа. "Пока не сократите аппарат, никакого повышения зарплат не будет", - заявил Александр Лукашенко.

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