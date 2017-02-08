Лукашенко: Беларусь подала на Россию в суд из-за газа и нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на "Большом разговоре" с представителями СМИ и общественности 3 февраля, что результатом газового спора Минска и Москвы стала подача иска в суд.
"Мы обратились конечно в суд, будет судебное разбирательство", - проинформировал глава белорусского государства, не уточнив, однако, в какой именно суд подала иск к России Беларусь.
Александр Лукашенко рассказал, что формула формирования цены на газ для Беларуси прописана в межгосударственных соглашениях, а Россия после падения мировых цен на нефть их нарушила, отказавшись пропорционально снизить цену на газ для Беларуси.
По словам белорусского лидера, Минск в 2016 году должен был платить Москве за газ 83 доллара за тысячу кубометров, тогда как Россия требует 132,77 доллара. Вместе с тем Беларусь приняла решение платить за российский газ 107 долларов в 2016 году, из-за чего и образовался "долг" в размере 550 млн долларов.
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Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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