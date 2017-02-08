Лукашенко: Беларусь подала на Россию в суд из-за газа и нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на "Большом разговоре" с представителями СМИ и общественности 3 февраля, что результатом газового спора Минска и Москвы стала подача иска в суд.

"Мы обратились конечно в суд, будет судебное разбирательство", - проинформировал глава белорусского государства, не уточнив, однако, в какой именно суд подала иск к России Беларусь.

Александр Лукашенко рассказал, что формула формирования цены на газ для Беларуси прописана в межгосударственных соглашениях, а Россия после падения мировых цен на нефть их нарушила, отказавшись пропорционально снизить цену на газ для Беларуси.

По словам белорусского лидера, Минск в 2016 году должен был платить Москве за газ 83 доллара за тысячу кубометров, тогда как Россия требует 132,77 доллара. Вместе с тем Беларусь приняла решение платить за российский газ 107 долларов в 2016 году, из-за чего и образовался "долг" в размере 550 млн долларов.