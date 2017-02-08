Романчук, Ковалев, Кисель и другие фавориты разговора с Лукашенко

В пятницу, 3 февраля, в Беларуси проходит "Большой разговор с президентом", в ходе которого Александр Лукашенко пообщался с журналистами белорусских и зарубежных СМИ и представителями общественности.

Некоторых участников диалога белорусский лидер упоминал в своих высказываниях чаще других.



Одним из "фаворитов" главы государства неожиданно стал оппозиционный экономист, экс-кандидат в президенты Ярослав Романчук. Он задал президенту вопрос, к нему президент "по-деревенски" обращался на "ты" и даже заявил, что они "вышли из одного села".



Также популярным у Александра Лукашенко было имя декана экономического факультета Белгосуниверситета, экономиста Михаила Ковалева.



Часто упоминал президент и Григория Киселя, руководителя телеканала ОНТ.



За уточнением информации чаще других Александр Лукашенко обращался к вице-премьеру Владимиру Семашко (по вопросам промышленности и нефтегазовому спору с Россией) и бывшему министру труда и соцзащиты, сенатору Марианне Щёткиной (по социальным вопросам и льготам).

Не обошел вниманием президент и своего "любимчика" Павла Изотовича Якубовича, главного редактора газеты "СБ. Беларусь сегодня". Впрочем, его коллегу Иосифа Середича из "Народнай Волi" Александр Лукашенко упоминал не реже.

Кроме того, в качестве положительного примера президент неоднократно приводит бизнесмена Александра Мошенского.