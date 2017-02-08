Для пользователей Одноклассников выпустили специальную версию браузера Firefox

Одноклассники и Mozilla представляют кастомизированный десктопный браузер Firefox. Браузер обеспечивают быстрый и удобный доступ к основным функциям социальной сети — стандартная страница новой вкладки заменена на пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи социальной сети могут установить виджеты онлайн-игр Одноклассников, стрим-виджеты, а для общения — виджеты аккаунта и подарков.

В закладки браузера добавлены ссылки на популярные разделы Одноклассников. Кроме того, авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом в один клик.

Анастасия Жбанова, руководитель пресс-службы социальной сети Одноклассники:

«Для нас очень важно обеспечить простоту и удобство навигации для пользователей. Благодаря кастомизированно му десктопному браузер Firefox самые важные разделы Одноклассников всегда будут под рукой».

Сьюзан Чен, вице-президент по бизнес развитию Mozilla:

«Мы рады возможности создать кастомизированну ю версию браузера Firefox для пользователей Одноклассников. Теперь доступ к основным функциям социальной сети стал ещё более удобным и быстрым».