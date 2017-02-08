Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 12:23
-7°C
Завтра -13°C
-7°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
06. 02. 2017

Для пользователей Одноклассников выпустили специальную версию браузера Firefox

Одноклассники и Mozilla представляют кастомизированный десктопный браузер Firefox. Браузер обеспечивают быстрый и удобный доступ к основным функциям социальной сети — стандартная страница новой вкладки заменена на пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи социальной сети могут установить виджеты онлайн-игр Одноклассников, стрим-виджеты, а для общения — виджеты аккаунта и подарков.

В закладки браузера добавлены ссылки на популярные разделы Одноклассников. Кроме того, авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом в один клик.

Анастасия Жбанова, руководитель пресс-службы социальной сети Одноклассники:

«Для нас очень важно обеспечить простоту и удобство навигации для пользователей. Благодаря кастомизированному десктопному браузер Firefox самые важные разделы Одноклассников всегда будут под рукой».

Сьюзан Чен, вице-президент по бизнес развитию Mozilla:

«Мы рады возможности создать кастомизированную версию браузера Firefox для пользователей Одноклассников. Теперь доступ к основным функциям социальной сети стал ещё более удобным и быстрым».

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.