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06. 02. 2017

Renault запустила в Беларуси зимнюю сервисную кампанию

Renault в Беларуси объявляет о запуске зимней сервисной кампании, которая продлится до 28 февраля 2017 года в официальных дилерских центрах Renault. Предложение позволяет клиентам приобрести аккумуляторные батареи, щетки стеклоочистителя, а также ряд аксессуаров по специальным ценам.

В период действия акции c 3 по 28 февраля 2017 года владельцы автомобилей Renault могут выгодно приобрести аккумуляторные батареи, щетки стеклоочистителя, а также парковочные радары, видеорегистратор, магнитолу или мультимедийную систему и другие аксессуары.

Получить более подробную информацию о всех предложениях можно в официальных дилерских центрах Renault в Беларуси, а также на сайте renaultshop.by

В стремлении сделать жизнь своих клиентов лучше и комфортнее, Renault предлагает широкую программу сервисного обслуживания, включая 3 года бесплатной гарантии и круглосуточную техническую поддержку Renault Assistance. Еще больше предложений доступно для пользователей MY RENAULT. Сервис MY RENAULT – это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля.

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