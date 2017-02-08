Renault запустила в Беларуси зимнюю сервисную кампанию

Renault в Беларуси объявляет о запуске зимней сервисной кампании, которая продлится до 28 февраля 2017 года в официальных дилерских центрах Renault. Предложение позволяет клиентам приобрести аккумуляторные батареи, щетки стеклоочистителя, а также ряд аксессуаров по специальным ценам.
В период действия акции c 3 по 28 февраля 2017 года владельцы автомобилей Renault могут выгодно приобрести аккумуляторные батареи, щетки стеклоочистителя, а также парковочные радары, видеорегистратор, магнитолу или мультимедийную систему и другие аксессуары.
Получить более подробную информацию о всех предложениях можно в официальных дилерских центрах Renault в Беларуси, а также на сайте renaultshop.by
В стремлении сделать жизнь своих клиентов лучше и комфортнее, Renault предлагает широкую программу сервисного обслуживания, включая 3 года бесплатной гарантии и круглосуточную техническую поддержку Renault Assistance. Еще больше предложений доступно для пользователей MY RENAULT. Сервис MY RENAULT – это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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