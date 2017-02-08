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06. 02. 2017

В Бресте откроется отель Hampton by Hilton

Компания Hilton Worldwide подписала договор франшизы с белорусской компанией «Демарш» о строительстве первого отеля Hampton by Hilton в Бресте.

Строительство отеля уже началось. Отель рассчитан на 120 номеров и будет расположен недалеко от Брестской крепости, одной из главных достопримечательностей города и Беларуси. Открытие намечено на конец 2018 года.

Hampton by Hilton в Бресте станет третьим объектом Hilton, действующим в стране. Напомним, ранее уже были открыты две гостиницы международной сети в Минске - Hampton by Hilton и DoubleTree by Hilton.

Патрик Фитцгиббон, старший вице-президент Hilton по развитию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, отметил: «Мы наблюдаем всплеск интереса со стороны потребителей к нашим брендам в среднем и эконом-сегментах. Это подтверждается тем фактом, что в Европе уже работают или вот-вот откроются почти 100 отелей Hampton by Hilton. Беларусь – не исключение, и наш объект в Бресте станет первым международным брендовым отелем в городе, предлагающим гостям размещение первоклассного уровня».

Брестский Hampton by Hilton будет расположен на одной из главных улиц города - Варшавское шоссе. Расстояние от отеля до центра составит – 1,5 км, до вокзала – 4 км, до международного аэропорта Бреста – 14 км.

Руководитель СООО «Демарш» Дмитрий Дулько отметил: «Мы рады начать наш первый проект по строительству отеля именно с Hilton. Hampton by Hilton в Бресте имеет большой потенциал, и те масштабные инвестиции, которые придут в Брест с открытием отеля, послужат дальнейшему развитию сферы туризма города».

Отель будет находиться в непосредственной близости от исторических, культурных и архитектурных памятников Бреста, в том числе от расположенного в окрестностях города природного объекта, национального парка «Беловежская пуща».

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