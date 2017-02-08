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06. 02. 2017

В Германии построили супер-яхту для миллиардера из России

В портовом Киле построили самую большую в мире парусную яхту в мире Sailing Yacht A. Ее владельцем является российский миллиардер Андрея Мельниченко, передают немецкие СМИ.

Длина судна 143 метра, а ширина – 25 метров. Ее гигантские мачты возвышаются примерно на 100 метров над уровнем моря. Предполагаемая стоимость супер-яхты составляет около 400 млн евро.

Из-за огромных размеров корабля, он может покинуть Балтийское море только одним путем – через узкий и мелкий проход Дрогден. Высота мачт не позволит Sailing Yacht A пройти под мостами Кильского канала, соединяющего Балтийское и Северное моря, а также под датским мостом Большой Бельт и Эресуннским мостом между столицей Дании Копенгагеном и шведским Мальме.

Андрей Мельниченко – российский бизнесмен, основной акционер Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и Сибирской генерирующей компания (СГК). Обладает личным состоянием в 10,1 млрд долларов. В 2016 году занял 139-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и 11-е  среди миллиардеров РФ.

В 2016 году яхта российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar была признана самой большой в мире.

В свою очередь российский миллиардер Вагит Алекперов обладает лучшей яхтой 2016 года. Судно Galactica признано первым в категориях лучшая новая яхта и лучший дизайн интерьера.

Источник: korrespondent.net

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