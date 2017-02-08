Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2017, вторник, 11:08
-12°C
Завтра -11°C
-12°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
07. 02. 2017

У бренда ЭЗ появился сайт с онлайн-сервисом подбора свечей

Крупнейший производитель свечей зажигания на территории России, Энгельсский завод компании Bosch представляет сайт ez-sparkplugs.com. На сайте представлена информация как для частных потребителей, так и для магазинов и СТО.

Для владельцев автомобилей доступен онлайн-сервис подбора свечей по марке и модели автомобиля, сведения об особенностях торговых линеек ЭЗ, расшифровка маркировок свечей, данные о производстве и многое другое. Магазинам и СТО дополнительно предоставлена информация о текущих акциях по закупке продукции, программе лояльности eXtra и списке официальных дилеров в различных регионах. Через форму обратной связи представителям компании можно задать любой интересующий вопрос.

«С запуском нового сайта как простые автолюбители, так и наши партнеры получили возможность централизованно получать нужную достоверную информацию о продукции ЭЗ на официальном ресурсе бренда. Благодаря простому интерфейсу каждый желающий может быстро найти нужную свечу зажигания для своего автомобиля. С помощью нового веб-ресурса мы сделали продукцию ЭЗ доступнее конечному потребителю и вышли на новый уровень клиентского обслуживания», – отметил Алексей Савельев, продукт-специалист по свечам зажигания.

Свечи зажигания, выпускаемые на заводе Bosch в г. Энгельс, поставляются на конвейеры крупнейших российских автопроизводителей; значительная часть изготавливаемой продукции идет на экспорт. Свечи ЭЗ установлены в двигателе практически каждого автомобиля, сходящего с конвейера отечественных производителей. Кроме того, они подходят для широкого спектра автомобилей иностранного производства. С запуском нового онлайн-сервиса проверить применимость свечей ЭЗ легко и просто, достаточно указать лишь марку, модель и наименование двигателя.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Запчасти
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.