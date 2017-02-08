У бренда ЭЗ появился сайт с онлайн-сервисом подбора свечей

Крупнейший производитель свечей зажигания на территории России, Энгельсский завод компании Bosch представляет сайт ez-sparkplugs.com. На сайте представлена информация как для частных потребителей, так и для магазинов и СТО.
Для владельцев автомобилей доступен онлайн-сервис подбора свечей по марке и модели автомобиля, сведения об особенностях торговых линеек ЭЗ, расшифровка маркировок свечей, данные о производстве и многое другое. Магазинам и СТО дополнительно предоставлена информация о текущих акциях по закупке продукции, программе лояльности eXtra и списке официальных дилеров в различных регионах. Через форму обратной связи представителям компании можно задать любой интересующий вопрос.
«С запуском нового сайта как простые автолюбители, так и наши партнеры получили возможность централизованно получать нужную достоверную информацию о продукции ЭЗ на официальном ресурсе бренда. Благодаря простому интерфейсу каждый желающий может быстро найти нужную свечу зажигания для своего автомобиля. С помощью нового веб-ресурса мы сделали продукцию ЭЗ доступнее конечному потребителю и вышли на новый уровень клиентского обслуживания», – отметил Алексей Савельев, продукт-специали
Свечи зажигания, выпускаемые на заводе Bosch в г. Энгельс, поставляются на конвейеры крупнейших российских автопроизводител
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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