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07. 02. 2017

life:) фиксирует стремительный рост абонентов и 4G-трафика в своей сети

Доступность 4G на всех тарифных планах life:) наряду с расширением зоны покрытия привело к резкому увеличению пользователей 4G в сети оператора life:). Так, в конце января количество пользователей 4G в сети life:) резко выросло на 30%, а объем ежедневно потребляемого 4G-трафика вырос более, чем в 2 раза.

Недавно оператор открыл доступ к 4G абонентам всех тарифных планов, существенно упростив механику оказания услуги. С этого момента для того, чтобы воспользоваться 4G, не нужно подключать какие-либо дополнительные сервисы. Весь включенный в тариф объем трафика абонент может тратить в любой доступной сети: 2G, 3G и 4G.

Кроме этого, на рост потребления 4G-трафика повлияла новость о расширении географии сервиса. Недавно сеть 4G от life:) появилась в таких населенных пунктах, как Привольный, Лесной, Валерьяново, Острошицкий городок, Самохваловичи, Молодечно, Ратомка, Колодищи, Тарасово, Ждановичи, Смолевичи, Большое Стиклево, Заславль, Сенница и Быкачино.

Оператор также отмечает резкий рост популярности нового сервиса – бесплатной доставки 4G SIM-карт по г. Минску, которая была организована с 16 января. Так, в прошедшие выходные была доставлена 1400-тая 4G SIM-карта.

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- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

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