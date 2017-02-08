life:) фиксирует стремительный рост абонентов и 4G-трафика в своей сети

Доступность 4G на всех тарифных планах life:) наряду с расширением зоны покрытия привело к резкому увеличению пользователей 4G в сети оператора life:). Так, в конце января количество пользователей 4G в сети life:) резко выросло на 30%, а объем ежедневно потребляемого 4G-трафика вырос более, чем в 2 раза.
Недавно оператор открыл доступ к 4G абонентам всех тарифных планов, существенно упростив механику оказания услуги. С этого момента для того, чтобы воспользоваться 4G, не нужно подключать какие-либо дополнительные сервисы. Весь включенный в тариф объем трафика абонент может тратить в любой доступной сети: 2G, 3G и 4G.
Кроме этого, на рост потребления 4G-трафика повлияла новость о расширении географии сервиса. Недавно сеть 4G от life:) появилась в таких населенных пунктах, как Привольный, Лесной, Валерьяново, Острошицкий городок, Самохваловичи, Молодечно, Ратомка, Колодищи, Тарасово, Ждановичи, Смолевичи, Большое Стиклево, Заславль, Сенница и Быкачино.
Оператор также отмечает резкий рост популярности нового сервиса – бесплатной доставки 4G SIM-карт по г. Минску, которая была организована с 16 января. Так, в прошедшие выходные была доставлена 1400-тая 4G SIM-карта.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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