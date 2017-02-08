Впервые за 20 лет в тамбовском лесу появилась волчья семья

В тамбовских лесах впервые за 20 лет снова появились волки, сообщил исполняющий обязанности директора "Воронинского заповедника" Александр Егоров.

Волчьи следы были обнаружены сотрудниками заповедника во время ежегодного зимнего маршрутного учета. По словам Егорова, это отличная новость – волки нужны тамбовскому лесу.

"Не зря говорят, что волк - санитар леса. Ведь есть животные, которые могут выжить больными. А после у них появляется такое же больное потомство, а это нехорошо. К тому же волк - наш главный символ, а мы его не бережем", – сказал он.



До этого времени популяция этого хищника в Тамбовской области была нестабильна. В 90-е годы прошлого века в заповеднике насчитывалось всего от 5 до 8 особей. В то время за убитого волка давали хорошие деньги, что сказалось на активности браконьеров. К 2011 году во всей области был только один волк. В 2012 и в 2013-м их не было вообще.



Судя по обнаруженным следам, теперь в область пришел не один волк – специалисты считают, что это семья – самец и самка.