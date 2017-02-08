Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2017, вторник, 11:11
-12°C
Завтра -11°C
-12°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
07. 02. 2017

Впервые за 20 лет в тамбовском лесу появилась волчья семья

В тамбовских лесах впервые за 20 лет снова появились волки, сообщил исполняющий обязанности директора "Воронинского заповедника" Александр Егоров.

Волчьи следы были обнаружены сотрудниками заповедника во время ежегодного зимнего маршрутного учета. По словам Егорова, это отличная новость – волки нужны тамбовскому лесу.

"Не зря говорят, что волк - санитар леса. Ведь есть животные, которые могут выжить больными. А после у них появляется такое же больное потомство, а это нехорошо. К тому же волк - наш главный символ, а мы его не бережем", – сказал он.

До этого времени популяция этого хищника в Тамбовской области была нестабильна. В 90-е годы прошлого века в заповеднике насчитывалось всего от 5 до 8 особей. В то время за убитого волка давали хорошие деньги, что сказалось на активности браконьеров. К 2011 году во всей области был только один волк. В 2012 и в 2013-м их не было вообще.

Судя по обнаруженным следам, теперь в область пришел не один волк – специалисты считают, что это семья – самец и самка.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Жизнь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.