ESET: половина белорусов заклеивают веб-камеры изолентой

48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив своих белорусских подписчиков.

В опросе участвовали обладатели встроенных и внешних «вебок». Они выбирали подходящий вариант ответа на вопрос «Опасаетесь ли вы взлома веб-камеры?».

Большинство белорусских респондентов перестали опасаться взлома после того, как приняли меры предосторожности – 48% опрошенных заклеили камеры изолентой.

24% участников опроса не отрицают того, что взлом чужой веб-камеры – реальность. Тем не менее, эта угроза их особо не беспокоит – они выбрали вариант ответа «Меня защитит антивирус».

18% белорусов опасаются за веб-камеры, поскольку не сомневаются в квалификации хакеров. Их выбор – ответ «Да, это реальная угроза».

Еще 10% респондентов угрозу явно недооценивают. 6% выбрали ответ «Нет, я же не знаменитость», а 10% убеждены, что дистанционный взлом камеры – просто выдумки.

Опрос ESET проводился в декабре 2016 года. В нем приняли участие около 150 посетителей портала «Мы ESET» из Беларуси.