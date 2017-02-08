ESET: половина белорусов заклеивают веб-камеры изолентой

48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив своих белорусских подписчиков.
В опросе участвовали обладатели встроенных и внешних «вебок». Они выбирали подходящий вариант ответа на вопрос «Опасаетесь ли вы взлома веб-камеры?».
Большинство белорусских респондентов перестали опасаться взлома после того, как приняли меры предосторожности – 48% опрошенных заклеили камеры изолентой.
24% участников опроса не отрицают того, что взлом чужой веб-камеры – реальность. Тем не менее, эта угроза их особо не беспокоит – они выбрали вариант ответа «Меня защитит антивирус».
18% белорусов опасаются за веб-камеры, поскольку не сомневаются в квалификации хакеров. Их выбор – ответ «Да, это реальная угроза».
Еще 10% респондентов угрозу явно недооценивают. 6% выбрали ответ «Нет, я же не знаменитость», а 10% убеждены, что дистанционный взлом камеры – просто выдумки.
Опрос ESET проводился в декабре 2016 года. В нем приняли участие около 150 посетителей портала «Мы ESET» из Беларуси.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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