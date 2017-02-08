Open Kids выступят в Минске с программой "Круче всех"

Более 400 000 подписчиков во "ВКонтакте", более 200 000 000 просмотров на YOUTUBE, тур по многочисленным городам и странам СНГ, звание лучшей тинейджерской группы Украины 2016 – все это заслуги пяти талантливых молодых исполнительниц Open Kids. Open Kids едут в Минск с программой «Круче всех». Концерт состоится 9 апреля в столичном концерт-холле Prime Hall. Начало в 18.00.

Open Kids – это уникальный коллектив, альтернативы которому нет на всем СНГ: участницам группы всего лишь от 12 до 16 лет, и за пять лет существования они покорили сердца тысяч тинейджеров – им подражают, их слушают, ими восхищаются. Количество поклонников OK – а называет себя фан-сообщество кидсерами – давно перевалило отметку 500 000.

- Наша миссия – вдохновлять поклонников и детей на движение вперёд, не ждать пока вырастешь, а действовать именно сейчас и стремиться к реализации задуманного. Ну и, конечно, это качественный музыкальный продукт и постоянное развитие с курсом на европейские и американские тенденции, - признаются участницы Open Kids.

Open Kids — это больше, чем просто поп-группа. Open Kids — это пять уникальных детей, которые несмотря на свой юный возраст, покоряют вокальными и хореографическим и талантами, профессионализмо м и потрясающей энергетикой. Ангелина Романовская, Анна Музафарова, Лера Дидковская, Юлия Гамалий и Анна Бобровская — поют, танцуют и творят, потому что они искренне любят вдохновлять окружающих людей. За время существования Open Kids успели поработать с такими украинскими артистами, как Монатик, The Maneken, Регина Тодоренко, Real O, а с с Quest Pistols Show записали песню «Круче всех» и сняли клип, количество просмотров которого перешагнуло 46 000 000.

Каждый концерт Open Kids – это фейерверк эмоций и ярких красок, которые дарят подросткам незабываемые впечатления и вдохновляют на свершения. Не упустите возможность стать круче всех 9 апреля в Prime Hall!

Стоимость билетов: от 50 до 60 руб, танцпол – 40 руб.

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, в кассах Prime Hall, а также в кассах города.

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11