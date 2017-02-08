Open Kids выступят в Минске с программой "Круче всех"

Более 400 000 подписчиков во "ВКонтакте", более 200 000 000 просмотров на YOUTUBE, тур по многочисленным городам и странам СНГ, звание лучшей тинейджерской группы Украины 2016 – все это заслуги пяти талантливых молодых исполнительниц Open Kids. Open Kids едут в Минск с программой «Круче всех». Концерт состоится 9 апреля в столичном концерт-холле Prime Hall. Начало в 18.00.
Open Kids – это уникальный коллектив, альтернативы которому нет на всем СНГ: участницам группы всего лишь от 12 до 16 лет, и за пять лет существования они покорили сердца тысяч тинейджеров – им подражают, их слушают, ими восхищаются. Количество поклонников OK – а называет себя фан-сообщество кидсерами – давно перевалило отметку 500 000.
- Наша миссия – вдохновлять поклонников и детей на движение вперёд, не ждать пока вырастешь, а действовать именно сейчас и стремиться к реализации задуманного. Ну и, конечно, это качественный музыкальный продукт и постоянное развитие с курсом на европейские и американские тенденции, - признаются участницы Open Kids.
Open Kids — это больше, чем просто поп-группа. Open Kids — это пять уникальных детей, которые несмотря на свой юный возраст, покоряют вокальными и хореографическим
Каждый концерт Open Kids – это фейерверк эмоций и ярких красок, которые дарят подросткам незабываемые впечатления и вдохновляют на свершения. Не упустите возможность стать круче всех 9 апреля в Prime Hall!
Стоимость билетов: от 50 до 60 руб, танцпол – 40 руб.
Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, в кассах Prime Hall, а также в кассах города.
Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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