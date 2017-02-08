Авиабилеты за покупки: "Альфа-Банк" запустил новую услугу "Альфа-Белавиа"

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) совместно с ОАО «Авиакомпания «Белавиа» сообщили о старте уникальной услуги «Альфа-Белавиа», в рамках которой владельцы любой активной дебетовой или зарплатной карточки Альфа-Банка могут накапливать баллы и пользоваться услугами авиакомпании.

Новая услуга «Альфа-Белавиа» позволяет совершать повседневные покупки по карте Альфа-Банка, накапливая баллы. Их можно использовать для приобретения авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании «Белавиа».

Баллы начисляются за безналичные операции по банковской карте, где 1 балл приравнивается к 1 евро, потраченному по карте (если картсчет открыт в другой валюте, потраченная сумма для начисления баллов будет пересчитана в евро по курсу Национального банка Республики Беларусь). Владельцам банковских карточек Visa Platinum, Visa Infinite установлена повышенная ставка: 1 потраченный евро соответствует 1,25 балла.

Премиальные баллы поступают на счет клиента ежемесячно и отражаются в личном кабинете на сайте авиаперевозчика.

Подключить услугу «Альфа-Белавиа» просто ­– достаточно обратиться в контакт-центр «Альфа-Консульта нт» или в любое отделение Альфа-Бан

"Мы прогнозируем высокий спрос на услугу «Альфа-Белавиа». Ведь значительная часть наших клиентов уже использует банковскую карту в качестве основного платежного средства. В этой ситуации не потребуется дополнительных усилий, чтобы экономить на покупке авиабилета, – отмечает начальник управления разработки и развития розничных продуктов Олег Казеко. – Сегодня виден рост числа клиентов, предпочитающих авиасообщение. Было логично предложить рынку продукт, который позволяет сократить расходы на перелеты, и одновременно обеспечивает выгодные условия по начислению бонусных баллов".