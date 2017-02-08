Bosch: будущее автомобилей – полная электрификация

Компания Bosch, ведущий мировой поставщик технологий и услуг для автомобильного сектора, представила будущее технологий электрификации, предложив множество решений для автомобильных силовых установок в рамках Североамериканского международного автосалона (NAIAS).
Инновации Bosch показали, как в будущем двигатели будут электрифицирован
«Получив многочисленные отзывы от производителей автомобильного оборудования, а также изучив предпочтения потребителей, мы пришли к следующему выводу: электрификация автомобилей становится все более популярной, – сказал Майк Мансуетти, президент Robert Bosch LLC. – На автосалоне NAIAS мы представили решения, которые сделают электрификацию более доступной для всех. Следовательно, производители смогут внедрить такие технологии уже в ближайшем будущем».
Неподдельный интерес потребителей к процессу электрификации автомобилей
Последние исследования Bosch показали, что тенденция приобретения электромобиля усиливается с годами. Так, например, в США 62% покупателей новых авто предполагают приобретение хотя бы одного электромобиля для своей семьи в течение ближайших 10 лет. Из тех, кто планирует приобрести электромобиль когда-либо в жизни, 71% считает, что сделает это в течение 15 лет.
Хотя потенциальные автовладельцы заявляют о стремлении обзавестись электромобилем, одновременно они высказывают некоторые опасения относительно его надежности, возможности покрывать большие расстояния без подзарядки, неразвитой сети зарядных станций, а также нарекают на высокую стоимость как самого электромобиля, так и его ремонта / техподдержки. Кроме того, значительная часть респондентов (32%) указала, что они не заинтересованы в покупке или лизинге электромобилей в ближайшие 15 лет и отдают предпочтение автомобилям с другим типом двигателя.
Решения Bosch делают доступными технологии электрификации и предлагают выбор производителям
Система электрического осевого привода eAxle от Bosch дебютировала на автосалоне NAIAS. Благодаря этой системе электрификация становится более доступной для автопроизводител
Блок терморегулирован
Прогресс Bosch в технологиях силовых установок не ограничивается только электроприводом: Bosch продолжает разрабатывать инновации и для ДВС. Сегодня доля двигателей, которые используют технологию непосредственног
Электрификация расширяет взаимодействие технологий автоматизированн
Кроме электрификации, Bosch также представил на NAIAS технологии автоматизированн
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