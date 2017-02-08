Bosch: будущее автомобилей – полная электрификация

Компания Bosch, ведущий мировой поставщик технологий и услуг для автомобильного сектора, представила будущее технологий электрификации, предложив множество решений для автомобильных силовых установок в рамках Североамериканского международного автосалона (NAIAS).

Инновации Bosch показали, как в будущем двигатели будут электрифицирован ы с применением многообещающих технологий, что предоставит автовладельцам широкий выбор и обеспечит стабильную работоспособност ь агрегата.

«Получив многочисленные отзывы от производителей автомобильного оборудования, а также изучив предпочтения потребителей, мы пришли к следующему выводу: электрификация автомобилей становится все более популярной, – сказал Майк Мансуетти, президент Robert Bosch LLC. – На автосалоне NAIAS мы представили решения, которые сделают электрификацию более доступной для всех. Следовательно, производители смогут внедрить такие технологии уже в ближайшем будущем».

Неподдельный интерес потребителей к процессу электрификации автомобилей

Последние исследования Bosch показали, что тенденция приобретения электромобиля усиливается с годами. Так, например, в США 62% покупателей новых авто предполагают приобретение хотя бы одного электромобиля для своей семьи в течение ближайших 10 лет. Из тех, кто планирует приобрести электромобиль когда-либо в жизни, 71% считает, что сделает это в течение 15 лет.

Хотя потенциальные автовладельцы заявляют о стремлении обзавестись электромобилем, одновременно они высказывают некоторые опасения относительно его надежности, возможности покрывать большие расстояния без подзарядки, неразвитой сети зарядных станций, а также нарекают на высокую стоимость как самого электромобиля, так и его ремонта / техподдержки. Кроме того, значительная часть респондентов (32%) указала, что они не заинтересованы в покупке или лизинге электромобилей в ближайшие 15 лет и отдают предпочтение автомобилям с другим типом двигателя.

Решения Bosch делают доступными технологии электрификации и предлагают выбор производителям

Система электрического осевого привода eAxle от Bosch дебютировала на автосалоне NAIAS. Благодаря этой системе электрификация становится более доступной для автопроизводител ей, поскольку позволяет объединить лучшие наработки Bosch для силовых агрегатов в разных вариантах на единой платформе. За счет целостности платформы работоспособност ь системы выше работоспособност и отдельных компонентов на 5-10%.

Блок терморегулирован ия от Bosch (Thermal Management Station) демонстрирует, как применение технологий улучшает распределение тепловых потоков в электромобиле и увеличивает продуктивность авто до 25%, особенно в условиях зимнего вождения. Комплексный подход к терморегулирован ию электромобилей обеспечивает большую эффективность процессов обогрева зимой и охлаждения летом, позволяя снизить затраты денежных средств и расход электроэнергии.

Прогресс Bosch в технологиях силовых установок не ограничивается только электроприводом: Bosch продолжает разрабатывать инновации и для ДВС. Сегодня доля двигателей, которые используют технологию непосредственног о впрыска, составляет около 50% и постоянно увеличивается за счет выхода на рынок третьего поколения этой системы. Применение таких двигателей для автомобилей может существенно увеличить эффективность агрегатов, а также позволит снизить выбросы вредных веществ и уровень шума.

Электрификация расширяет взаимодействие технологий автоматизированн ого вождения и подключения к интернету

Кроме электрификации, Bosch также представил на NAIAS технологии автоматизированн ого вождения и подключения автомобилей к Интернету. В частности, состоялся мировой дебют системы полностью автоматизированн ого вождения, разработанной в соответствии с основными законодательными требованиями. Система электроусилителя руля (EPS), которая оснащена функцией стойкости к двойному отказу двигателя, обеспечивает возможность автоматического возврата системы, управляемой водителем или автопилотом, к состоянию минимального риска. К тому же, она сохраняет около 50% электропитания рулевого управления в случаях поломки. Эта технология соответствует всем нормам федерального договора об автономном вождении Департамента автотранспорта и Ассоциации безопасности на автомагистралях США.