Банк ВТБ расширил сеть партнеров по карте рассрочки «Черепаха»

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» от банка ВТБ теперь можно в сети магазинов «Ами Мебель». По универсальной карте рассрочки процентная ставка, начиная со 121 календарного дня от даты оформления кредитного договора, 35% годовых. В первые 120 календарных дней пользования картой ставка составит 0,0001% годовых.

Оформить карту рассрочки «Черепаха» можно без поручителей во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, плата за оформление карты не взимается.

«Расширение партнерской базы, а также расширение продуктовой линейки – одна из ключевых задач по разработке новых сегментов розничного бизнеса. Мы активно работаем в этом направлении, результатом чего является эффективное сотрудничество с крупнейшими сетями по продаже бытовой, компьютерной техники, мебели, ювелирных изделий, сотовых телефонов. Сегодня развитие рынка классического потребительского кредитования, целевого и нецелевого, происходит, в том числе, за счет увеличения числа пользователей овердрафтных пластиковых карт. Этому способствует несколько факторов: расширение географии предоставления кредитов, увеличение лимитов предельного размера кредитования по классическим кредитам, улучшение качества сервиса обслуживания клиентов, расширение региональной розничной сети для обслуживания клиентов», - отметила Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ.