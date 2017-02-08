Банк ВТБ расширил сеть партнеров по карте рассрочки «Черепаха»

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» от банка ВТБ теперь можно в сети магазинов «Ами Мебель». По универсальной карте рассрочки процентная ставка, начиная со 121 календарного дня от даты оформления кредитного договора, 35% годовых. В первые 120 календарных дней пользования картой ставка составит 0,0001% годовых.
Оформить карту рассрочки «Черепаха» можно без поручителей во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, плата за оформление карты не взимается.
«Расширение партнерской базы, а также расширение продуктовой линейки – одна из ключевых задач по разработке новых сегментов розничного бизнеса. Мы активно работаем в этом направлении, результатом чего является эффективное сотрудничество с крупнейшими сетями по продаже бытовой, компьютерной техники, мебели, ювелирных изделий, сотовых телефонов. Сегодня развитие рынка классического потребительского кредитования, целевого и нецелевого, происходит, в том числе, за счет увеличения числа пользователей овердрафтных пластиковых карт. Этому способствует несколько факторов: расширение географии предоставления кредитов, увеличение лимитов предельного размера кредитования по классическим кредитам, улучшение качества сервиса обслуживания клиентов, расширение региональной розничной сети для обслуживания клиентов», - отметила Ирина Абабурко, начальник отдела партнерских программ банка ВТБ.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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