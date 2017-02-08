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08. 02. 2017

В России выпал красный снег

 
В селе Сура Архангельской области на крышах домов появился красный снег, сообщает News29. Местные жители считают, что аномалия связана с падением ракеты. Однако в администрации Пинежского района заявили, что причиной могли стать шишки от деревьев хвойных пород. 
 
Специалисты возьмут пробы красного снега и отправят их на экспертизу в САФУ.
 
В регионе снег окрашивается в другой цвет уже не в первый раз. В марте 2008 года на территории пяти районов Архангельской области выпал желтый снег. Тогда причиной стал теплый фронт, который пришел из степных районов Волгоградской области и Калмыкии. Он вобрал в себя воздушные массы, в которых оказался природный "краситель" - ­частички пыли и песка. В 2013 году в нескольких районах появились красные сосульки. В этом случае ученые связали аномалию с одноклеточными водорослями, которые при массовом размножении окрасили лед в красный цвет.
 

Источник: korrespondent.net

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