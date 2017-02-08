По следам Моторолы. Боевой путь Гиви

На Донбассе ликвидирован еще один известный боевик - Михаил Толстых, известный как Гиви.

Гиви был командиром батальона "Сомали" и другом погибшего ранее боевика Моторолы.

Корреспондент.net вспоминает, чем прославилася Гиви.

Из украинской армии

Михаил Толстых родился 19 июля 1980 года в Иловайске.

В 1998-2000 годах Гиви служил в Вооруженных силах Украины, в учебном центре "Десна". Военная специальность — командир танка. Затем работал промышленным альпинистом, был водителем дизельного погрузчика на канатном заводе, охранником в супермаркете, парковщиком.

Гиви и Захарченко

Из водителей в руководители

С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — за Иловайск. С сентября 2014 года участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Вначале службы Гиви был водителем у командира с позывным "Прапор", ближайшего помощника Игоря Стрелкова.

Убийство Гиви: подробности

Гиви прославился допросами украинских пленных, захваченных возле Донецкого аэропорта.

В сети есть видео, как он сбрасывает с танка захваченных в плен "киборгов" и устраивает допрос перед камерами российских телеканалов. Он заставлял пленных съесть свои шевроны.

После захваченный в плен "киборг" Олег Кузьминых говорил, что "Гиви" и "Моторола" - "шоумены".

16 февраля 2015 года Гиви включили в санкционный список Европейского союза.

Уголовные дела и личная жизнь

В отношении Гиви в Украине возбуждены уголовные дела за создание террористической организации, соучастие в ведении агрессивной войны, соучастие в нарушении законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы или похищение человека.

Толстых находился в розыске.

Боевик не был женат. В сети есть информация, что его отец ранее судимый.

Следующий после Моторолы

Гиви называл себя хорошим другом "Моторолы". После убийства последнего ходили слухи, что Гиви вывозит вещи из Донецка, и что он будет следующим.

Сам Гиви заявлял, что на него несколько раз покушались и был ранен во время боев под Авдеевкой 1 февраля 2017 года.

Версии случившегося и последствия

В ДНР говорят, что Гиви погиб в результате теракта, который совершила украинская диверсионная группа.

В Украине связывают гибель боевика с внутренними разборами в ДНР и зачисткой России известных представителей сепаратистского движения.

Как сказал Корреспондент.net председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, после гибели Гиви переговорный процесс между участниками конфликта на Донбассе может замедлиться.

"Сейчас тень упадет на украинскую сторону и страну начнут обвинять в применении подобных методов. Любые переговоры зайдут в тупик, поскольку в "ЛДНР" будут говорить о том, что переговоры с украинской стороной невозможны в подобных ситуациях. А они сейчас просто необходимы.

Что касается внутренней ситуации в "ЛДНР", то, по словам эксперта, в галерее лиц, кто стоял в основе мифологии этих республик после убийства Моторолы и Гиви, фактически не осталось медийных лиц.

"Остался только Захарченко. Если раньше в Украине говорили, что нельзя проводить выборы на Донбассе, поскольку депутатские мандаты получат Гиви и Моторола, то сейчас это убивает карту политического вопроса. Впрочем, о самих последствиях говорить рано, но подчеркну, миру это не способствует", - отметил Бондаренко.

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, гибель Гиви могут использовать как элемент дискредитации Украины для эскалации боевых действий.

"За убийством Гиви, скорее, стоят россияне или луганский внутренний след. Это такой крючок для начала эскалации. Теперь Россия может начать говорить, что Украина убила Гиви, потому что не желает мира. С ней нельзя договориться, а в ответ от Украины могут отказаться. Это все элементы переговоров и нагнетания экстремизма", - подчеркнул он.

Впрочем, у военного эксперта, экс-сотрудника Генштаба ВСУ Олега Жданова - иное мнение.

"Судя по тому характеру как они погибают - Моторола, Гиви, другие персонажи - это либо внутренние разборки или зачистка спецслужб России. Может, не то сказали, или в них засомневались кураторы. Но вряд это будет нести какие-либо политические последствия или эскалация конфликта. Во всяком случае, после ликвидации Моторолы никаких последствий не было", - подчеркнул он.

Источник: korrespondent.net