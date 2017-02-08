Победительница и финалисты шоу «Голос» впервые выступят в Минске

Пять лет, пять разных сезонов и первое столь масштабное событие! UNIVERSAL MUSIC RUSSIA, АВТОРАДИО И ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР VOLKOV PRO ПРЕДСТАВЛЯЮТ: Первый официальный Всероссийский тур проекта "ГОЛОС".

Победительница и финалисты V юбилейного сезона одного из самых рейтинговых телешоу «Голос» - Дарья Антонюк, Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Миланов, а также полуфиналист Михаил Житков со своей группой Vougel выступят в Минске в рамках первого за всю историю проекта концертного тура. Концерт пройдет 6 апреля на сцене Prime Hall.

Шоу «Голос» - это российская версия международного вокального проекта The Voice, представленного в 50-ти странах на всех континентах мира. Проект Первого канала считают поистине уникальным музыкальным шоу, которое принципиально отличается от всех остальных вокальных конкурсов по поиску музыкальных талантов.

Уникальность вокального конкурса заключается в его необычном формате – участники для проекта отбираются исключительно по вокальным данным. При этом в «Голосе» нет определенных жанровых критериев, поэтому участники могут демонстрировать свои вокальные способности как в исполнении джаза или рока, так и в народных песнях и классическом вокале.

Состав финалистов этого сезона получился очень разноплановым – в нем оказался уже хорошо известный публике Александр Панайотов, серебряный призер шоу «Народный артист» и главный кандидат на участие в Евровидении от России в этом году. «У меня был достаточно долгий медиумный вакуум, я больше шести лет не появлялся на телеканалах, - говорит Панайотов – меня не раз приглашали участвовать в разных ток-шоу, но они все были далеки от музыки и вокала, поэтому я принципиально отказывался. А тут появился реальный шанс показать свои возможности, голос» - прокомментировал свое участие в проекте Александр.

Другим участником финала стал уроженец Бишкека Кайрат Примбердиев, представитель команды Димы Билана. Будучи электриком по образованию и работая в пекарне, он до сих пор не верит в осуществление своей мечты.

Команду Полины Гагариной представил вокалист из Ташкента Сардор Милано, тоже хорошо знакомый публике благодаря участию в других вокальных шоу на тв.

Победительница проекта Дарья Антонюк была единственной девушкой в финале. 21-летняя уроженка Красноярского края на сегодняшний день учится в Школе-студии МХАТ.

Специальным гостем на концерте станет любимец телезрителей Михаил Житов и его группа Vougel, которые присоединились к туру по многочисленным просьбам поклонников. Музыканты коллектива будут аккомпанировать не только своему фронтмену, но и всем вокалистам.

Увидеть и услышать участников знаменитого телепроекта «Голос» можно будет 6 апреля в Prime Halll. Концерт пройдет без использования фонограммы.

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