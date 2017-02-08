Забудьте фразу «Хотеть не вредно». В Минске выступит популярный психолог Михаил Лабковский

Специалист с 30-летним стажем, практик, теле- и радиоведущий («Серебряный дождь», «Эхо Москвы», канал «Культура»), автор и участник множества публикаций («Сноб», «Elle»), эксперт в семейной психологии ответит на вопросы, поделится опытом и даст практические советы.

6 правил Михаила Лабковского:

1. Делать только то, что хочется.

2. Не делать того, чего делать не хочется.

3. Сразу говорить о том, что не нравится.

4. Не отвечать, когда не спрашивают.

5. Отвечать только на вопрос.

6. Выясняя отношения, говорить только о себе.

Знаменитый метод Лабковского, уже «растащили на цитаты». На практике «делать только то, что хочется и не делать того, чего не хочется» решаются пока не все.



Встреча с психологом пройдет в уникальном формате - открытой консультации.

Лабковский отказался от длинных монологов, теории, канонического текста и домашних заготовок.

Основную часть своих семинаров от отводит коммуникации с аудиторией.

Зрители смогут задать вопросы (в микрофон или в записках) и получить ответы прямо в зале!

Направление разговора всегда зависит от зрителя.

Многие называют психолога категоричным. А может быть просто мы с детства приучены преодолевать и напоминать себе: «хотеть не вредно».

Лабковский же – живой, реальный пример полного принятия себя. И с удовольствием, без жадности, делится тем, как к этому прийти.



Эта встреча в первую очередь для тех, кто:

- часто не слышит себя, и не может понять своих истинных желаний. Чего хотите вы, а не от вас?

- тех, кому непросто разобраться с самим собой и зажить так, как хочется, потому что есть убеждение, что всем вокруг сразу станет плохо.

- сомневается в себе и поддается внутреннему критику

- уверен в собственным несовершенстве, непрерывно ищет и находит в себе недочеты.

- считает, что любовь нужно заслужить.

- чувствует в себе тревожность, невроз, перманентное чувство вины и обиды, неопределенность.

- сталкивается с ущербными партнерами и попадает в нездоровые отношения.



От здоровой самооценки и любви к себе зависит всё: карьера, отношения, самочувствие, жизненные результаты. Лабковский в этом убежден.

А еще он уверен, что всё это решаемо и поправимо.

Нужно избавиться от ненужных установок и получать радость от жизни.



Длительность встречи: 2 часа.

Дата: 8 марта 2017 г.

Где: Конгресс-холл гостиницы «Президент-Отель», г. Минск, ул. Кирова, 18

Начало мероприятия: 18.00

Билеты на сайте Bycard.by: 100 – 135 бел. руб.