Забудьте фразу «Хотеть не вредно». В Минске выступит популярный психолог Михаил Лабковский

Специалист с 30-летним стажем, практик, теле- и радиоведущий («Серебряный дождь», «Эхо Москвы», канал «Культура»), автор и участник множества публикаций («Сноб», «Elle»), эксперт в семейной психологии ответит на вопросы, поделится опытом и даст практические советы.
6 правил Михаила Лабковского:
1. Делать только то, что хочется.
2. Не делать того, чего делать не хочется.
3. Сразу говорить о том, что не нравится.
4. Не отвечать, когда не спрашивают.
5. Отвечать только на вопрос.
6. Выясняя отношения, говорить только о себе.
Знаменитый метод Лабковского, уже «растащили на цитаты». На практике «делать только то, что хочется и не делать того, чего не хочется» решаются пока не все.
Встреча с психологом пройдет в уникальном формате - открытой консультации.
Лабковский отказался от длинных монологов, теории, канонического текста и домашних заготовок.
Основную часть своих семинаров от отводит коммуникации с аудиторией.
Зрители смогут задать вопросы (в микрофон или в записках) и получить ответы прямо в зале!
Направление разговора всегда зависит от зрителя.
Многие называют психолога категоричным. А может быть просто мы с детства приучены преодолевать и напоминать себе: «хотеть не вредно».
Лабковский же – живой, реальный пример полного принятия себя. И с удовольствием, без жадности, делится тем, как к этому прийти.
Эта встреча в первую очередь для тех, кто:
- часто не слышит себя, и не может понять своих истинных желаний. Чего хотите вы, а не от вас?
- тех, кому непросто разобраться с самим собой и зажить так, как хочется, потому что есть убеждение, что всем вокруг сразу станет плохо.
- сомневается в себе и поддается внутреннему критику
- уверен в собственным несовершенстве, непрерывно ищет и находит в себе недочеты.
- считает, что любовь нужно заслужить.
- чувствует в себе тревожность, невроз, перманентное чувство вины и обиды, неопределенность.
- сталкивается с ущербными партнерами и попадает в нездоровые отношения.
От здоровой самооценки и любви к себе зависит всё: карьера, отношения, самочувствие, жизненные результаты. Лабковский в этом убежден.
А еще он уверен, что всё это решаемо и поправимо.
Нужно избавиться от ненужных установок и получать радость от жизни.
Длительность встречи: 2 часа.
Дата: 8 марта 2017 г.
Где: Конгресс-холл гостиницы «Президент-Отель», г. Минск, ул. Кирова, 18
Начало мероприятия: 18.00
Билеты на сайте Bycard.by: 100 – 135 бел. руб.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
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