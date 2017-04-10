Форекс – отличные возможности для частных лиц

Очень часто, заинтересовавшись темой Форекса, люди начинают задаваться вопросом – «а может ли частный инвестор зарабатывать на бирже и так ли хорош этот рынок, как о нем рассказывают?».

Сравнительно недавно подавляющее большинство операций на рынке осуществлялось исключительно национальными и международными банками, а также крупными финансовыми организациями. Но сегодня ситуация переменилась, и мелкие инвесторы также получили доступ к спекулятивным операциям. Серьезное влияние в этом случае было оказано развитием современных информационных технологий и переходом рынка исключительно в Интернет-пространство.

В наши дни брокеры серьезно конкурируют между собой за клиента, что для последнего – ощутимый плюс, ведь так повышается качество оказываемых услуг и сокращается число недобросовестных игроков на рынке. Сейчас нет ничего особенного в том, что для игрока открыт круглосуточный доступ к торговле на платформе metatrader 4, что еще совсем недавно казалось несбыточной фантастикой. В былые времена поменять некоторые позиции на рынке можно было лишь во время работы брокера.

Форекс предлагает своим приверженцам массу преимуществ, среди которых – минимальные операционные и комиссионные издержки, понятная и простая система заработка, возможность составлять собственный рабочий график.

В чем заключаются достоинства рынка Форекс по сравнению с другими биржами

Благодаря маржинальной торговли трейдерам не обязательно иметь большой начальный капитал. Используя кредитное плечо, вы легко можете увеличить свою долю в сделке в несколько десятков и даже сотен раз. Есть и на других биржах возможности для маржинальной торговли, однако условия там, как правило, гораздо более неподъемные. Минимальные комиссионные издержки. На Форексе постоянно наблюдается высокая ликвидность, в результате чего покупателю очень легко найти продавца. В то же время, если взять, например, рынок фьючерсов, можно заметить, что трейдерам здесь приходится оплачивать серьезные биржевые и брокерские сборы. Возможность ограничить рисковую составляющую через ордер стоп-лосс. Акции не имеют определенной черты, ниже которой они не смогут свалиться. Но на Форексе все опять гораздо проще. Здесь трейдеры имеют возможность для сохранения собственного капитала, для чего достаточно своевременно закрыть сделку или заранее установить стоп-лосс. В отличие от рынка фьючерсов, forex работает 24 часа 5 дней в неделю и доступен в любой момент для игроков со всего мира. Трейдерам такая особенность всегда будет по душе, ведь они смогут вносить изменения в позиции в любое время и выстраивать график работы в соответствии с собственными предпочтениями.

Вывод

Таким образом, Форекс действительно можно считать единственным лидером среди других бирж, поскольку именно здесь потребитель бизнес-продукта сможет получить высококлассный сервис, эффективные инструменты и реальную возможность для заработка. Обделять вниманием эту динамично развивающуюся и популярную торговую площадку было бы непозволительной роскошью, поэтому мы советуем посвятить ей хотя бы год своей жизни. Лишь так вы достигнете определенных успехов.