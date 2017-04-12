В Беларусь возвращаются дожди

11 апреля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах, преимущественно по востоку, грозы, возможен град. Ветер южный с переходом на западный, днем порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°С, по юго-востоку до +18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

12 апреля ночью в основном погоду будет определять воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, днем – атмосферные фронты, смещающиеся с юга Балтики. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем в северо-западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +6..+12°С, передает Белгидрометцентр.

13 апреля сохранится влияние атмосферных фронтов, перемещающихся с Балтийского моря. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +7..+13°С, по юго-востоку до +15°С.