Лукашенко: экономия должна быть жесточайшей

Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.

Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:

— Ну как тачка вообще? Не ломается?

— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?

— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...