Лукашенко: экономия должна быть жесточайшей

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 11 апреля совхоз "Исток" Речицкого района, потребовал навести должный порядок с расходованием топлива при посевной кампании. "Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей. Наведите порядок с потреблением топлива", - поручил он.
Глава государства также отметил нерациональное расходование топлива и воровство. По его словам, непреложным требованием остается жесткое соблюдение технологической дисциплины, сообщили в Администрации президента.
Во время посещения хозяйства Александр Лукашенко также напомнил о требовании достижения средней зарплаты по стране в 1 тыс. рублей.
новость
новость