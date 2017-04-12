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11. 04. 2017

Лукашенко: экономия должна быть жесточайшей

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 11 апреля совхоз "Исток" Речицкого района, потребовал навести должный порядок с расходованием топлива при посевной кампании. "Доведите до всех: экономия должна быть жесточайшей. Наведите порядок с потреблением топлива", - поручил он.

Глава государства также отметил нерациональное расходование топлива и воровство. По его словам, непреложным требованием остается жесткое соблюдение технологической дисциплины, сообщили в Администрации президента.

Во время посещения хозяйства Александр Лукашенко также напомнил о требовании достижения средней зарплаты по стране в 1 тыс. рублей. 
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