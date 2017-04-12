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11. 04. 2017

Лукашенко обещает кардинальные решения по раскрепощению бизнеса

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 11 апреля ОАО "Речицадрев", заявил, что в ближайшее время в Беларуси будут приняты кардинальные решения по раскрепощению бизнеса: как крупного, так и мелкого. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

"Пришел - заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция - все до минимума будет сокращено", - сказал президент.

По его словам, в ближайшее время соответствующий нормативно-правовой акт ляжет ему на стол. 
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