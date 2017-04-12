Лукашенко рассказал, как навести порядок в райцентрах

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 11 апреля ОАО "Речицадрев", заявил, что, ознакомившись с Речицким районом с вертолета, а также проехав по городу, остался доволен увиденным, поскольку везде чувствовался хозяйский подход. "В Речице порядок, молодцы", - отметил он.

При этом он отметил, что надо проехать по всем райцентрам, тогда быстрее везде наведут порядок, сообщили в Администрации главы государства.

Коснувшись темы благоустройства и личной ответственности каждого за происходящее в его родном населенном пункте, Александр Лукашенко заявил, что каждый может внести вклад в то, чтобы его малая родина была ухоженной и красивой.