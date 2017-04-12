Лента RSS
Подписаться на ленту
11 апреля 2017, вторник, 15:39
+10°C
Завтра +10°C
+10°C
Завтра +10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,01
11. 04. 2017

Лукашенко рассказал, как навести порядок в райцентрах

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 11 апреля ОАО "Речицадрев", заявил, что, ознакомившись с Речицким районом с вертолета, а также проехав по городу, остался доволен увиденным, поскольку везде чувствовался хозяйский подход. "В Речице порядок, молодцы", - отметил он.

При этом он отметил, что надо проехать по всем райцентрам, тогда быстрее везде наведут порядок, сообщили в Администрации главы государства.

Коснувшись темы благоустройства и личной ответственности каждого за происходящее в его родном населенном пункте, Александр Лукашенко заявил, что каждый может внести вклад в то, чтобы его малая родина была ухоженной и красивой.
Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.