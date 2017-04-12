"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Футболисты итальянского "Ювентуса" в родном Турине разгромили испанскую "Барселону" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч в Дортмунде между немецкой "Боруссией" и "Монако" бал отменен из-за взрыва возле автобуса хозяев, во время его движения к стадиону.

В Турине уже на 7-й минуте встречи Пауло Дибала с угла вратарской площадки открыл счет. Через 15 минут он же ударом с 15 метров увеличил отрыв до 2:0. Через 10 минут после старта второго тайма третий мяч забил защитник туринцев Джорджио Кьеллини.

Встреча состоится 12 апреля. Также сегодня пройдут еще два поединка 1/4 финала чемпионской Лиги: мадридский "Реал" сыграет с чемпионом Германии "Баварией", а еще один клуб из испанской столицы "Атлетико" встретится с английским "Лестером".