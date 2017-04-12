Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 10:17
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,01
12. 04. 2017

"Ювентус" разгромил "Барселону" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Источник фото: УЕФА

Футболисты итальянского "Ювентуса" в родном Турине разгромили испанскую "Барселону" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч в Дортмунде между немецкой "Боруссией" и "Монако" бал отменен из-за взрыва возле автобуса хозяев, во время его движения к стадиону.

В Турине уже на 7-й минуте встречи Пауло Дибала с угла вратарской площадки открыл счет. Через 15 минут он же ударом с 15 метров увеличил отрыв до 2:0. Через 10 минут после старта второго тайма третий мяч забил защитник туринцев Джорджио Кьеллини.

Встреча состоится 12 апреля. Также сегодня пройдут еще два поединка 1/4 финала чемпионской Лиги: мадридский "Реал" сыграет с чемпионом Германии "Баварией", а еще один клуб из испанской столицы "Атлетико" встретится с английским "Лестером".
Это Интересно
Футбол
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.