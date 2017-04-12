Автомобиль с российскими номерами пытался скрыться от ГАИ

Экипаж ГАИ с погоней и стрельбой останавливал водителя-лихача в Житковичском районе. Ночью 8 апреля в агрогородке Кольно внимание экипажа ГАИ привлек автомобиль BMW с российскими номерами, который на сигнал остановиться водитель не отреагировал и, наоборот, резко увеличил скорость.

Не реагировал он и на угрозы применить оружие. Возле местного центра культуры и досуга милиционеры перекрыли дорогу служебными автомобилями и несколько раз выстрелили в воздух. Водителя это не испугало, и он попытался на небольшой скорости сбить правоохранителя, который в последнюю минуту смог увернуться. Тогда сотрудник ГАИ выстрелом пробил левое переднее колесо BMW. Для задержания водителя пришлось также разбить стекло водительской двери, чтобы открыть ее изнутри, передает БелТА.

Задержанным оказался 20-летний житель Житковичей, который за два года привлекался за нарушение ПДД 43 раза и лишался прав за превышение скорости. В отношении него составлено пять протоколов и возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников ОВД). Он заключен под стражу. Автомобиль, который принадлежит другу гонщика - гражданину России, помещен на штрафстоянку.