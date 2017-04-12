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12. 04. 2017

Холодное водоснабжение в марте в Беларуси подорожало на 16,5%

Больше всего в марте в Беларуси подорожали летние кожаные туфли – на 17,52%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. На втором месте холодное водоснабжение и канализация (16,52%), третьем – почтовые марки (16,43%), четвертом – бананы (9,56%). Замыкает топ-5 пользование лифтом, которое подорожало на 9,49%.

смотрите также Белстат: в марте инфляция составила 0,3%, продукты подешевели на 0,1%

Также за март существенно подорожали репчатый лук (8,11%), картофель (7,45%), междугородные и международные телефонные разговоры (6,72%) и подключение к интернету (6,46%).

Больше всего подешевели в марте свежие огурцы (на 14,28%), зимние сапоги на низком каблуке (на 7,12%), свинина (кроме бескостного мяса; на 6,09%), демисезонные сапоги на высоком каблуке (на 5,95%), виноград (на 5,81%), услуги железнодорожного пассажирского транспорта международного сообщения (на 5,55%), сладкий перец (на 5,47%) и ковры (на 5,25%).
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