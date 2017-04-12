В Гродно из здания УВД выбросился местный житель: он погиб

В Гродно 12 апреля разбился насмерть мужчина, который выпал из здания УВД Гродненского облисполкома. Местный житель 1963 года рождения пришел для проведения полиграфического исследования в рамках проводившейся в отношении него проверки.
По сообщению гродненской милиции, после окончания процедуры мужчина остался ждать результатов в фойе четвертого этажа, а через некоторое время его труп нашли у здания УВД.
Предположительно гродненец покончил с жизнью. Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет.