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12. 04. 2017

В Гродно из здания УВД выбросился местный житель: он погиб

Источник фото: Sputnik

В Гродно 12 апреля разбился насмерть мужчина, который выпал из здания УВД Гродненского облисполкома. Местный житель 1963 года рождения пришел для проведения полиграфического исследования в рамках проводившейся в отношении него проверки.

По сообщению гродненской милиции, после окончания процедуры мужчина остался ждать результатов в фойе четвертого этажа, а через некоторое время его труп нашли у здания УВД.

Предположительно гродненец покончил с жизнью. Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет.
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